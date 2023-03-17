ÇAYKUR 60 milyon 272 bin lira kar açıkladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yaş çay sezonunu değerlendirerek yıl sonunda kurumunun kara geçtiğini ifade etti. Bu yıl üreticilerin hesaplarına sattıkları çaya oranla toplamda 5 milyarın üzerine bir para yatırılacağını kaydeden Alim “Bu yıl 163 bin ton kuru çay satışı ile tarihin en yüksek çayını satmış olduk. 2022 yılında hava şartları kaynaklı rekoltede gerileme olmasına rağmen kamu ve özel sektör olarak toplam 1 milyon 270 bin ton çay alımının gerçekleştiği sezonda ÇAYKUR olarak 582 bin ton yaş çay aldık. Bu yıl içerisinde üreticilere 343 milyon lira destekleme bedeli 749 milyon 488 bin lira budama tazminatı yatırılacak. Geçen yıl aldığımız yaş çay bedeli karşılığında üreticilerimiz hesabına 4 milyar 100 milyon gibi bir rakam ve desteklemelerle beraber 5 milyar liranın üzerinde ödeme yapılmış olacak” diye konuştu.

ÇAYKUR'un yıllar sonra yeniden kara geçtiğinin altını çizen Alim “Yıl sonu itibari ile stoklarımızda olan 87 bin ton kuru çayımız bugün itibari ile 65 bin ton civarında bir kuru çay stokumuz var. Yine bugün itibari ile 13-14 bin ton kuru çay satışımız gerçekleştirildi. Satışlarımız devam ediyor. Didi soğuk çay satışımızda 3.5 milyon litre seviyelerinde devam ediyor. Sonuç olarak 2018 yılından bu yana zararı azaltıp, karı artırmak gibi hedefimiz bir merdiven gibi gidiyordu. 2022 yılı sonunda 1 milyar 16 milyon faaliyet karımız ve nihai sonuçta 60 milyon 272 bin lira karla 2022 yılını kapatmış olduk. İnşallah bu karlılık sureci bir daha geri dönmeksizin böyle devam eder” ifadelerini kullandı.