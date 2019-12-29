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Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla topla buluşan Jailson'un ceza sahası dışında uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın solundan köşede ağlarla buluştu. 1-2


85. dakikada Melnjak'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Umar hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan vuruşunu yaptı fakat iyi kapatan Altay gole izin vermedi.



Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak


Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Orhan, Melnjak, Diomande (Attamah dk. 82 ?), Abdullah, Umar, Vetrih (Samudio dk. 73), Boldrin, Oğulcan (Scepovic dk. 85 ?)


Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Fenerbahçe: Altay, Jailson, Zanka (Emre dk. 65), Dirar, İsla, Ozan (Tolgay dk. 86 ?), Luiz, Deniz, Kruse (Rodrigues dk. 79), Tolga, Vedat


Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe)

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