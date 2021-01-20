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Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar


31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdullah, 18 yayı üzerine gelip uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


31. dakikada sağ kanattan Pawel Olkowski'nin yaptığı ortada, boşta kalan topa Gaziantep hücumcuları müdahale edemeyince savunma bu tehlikeyi uzaklaştırdı.


42. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Andrade'nin ortasını göğsüyle yumuşatan Doğan Erdoğan topu Skoda'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda ev sahibi ekip öne geçti. 1-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre, Mustafa Sönmez


Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Donsah, Abdullah, Samudio, Andrade, Doğan, Skoda


Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Murat Sağlam, Dimitrios Chatziisaias, Alberk, Erik Sabo, Dusan Jovancic, Michalak, Mithat, Kemal


Teknik Sorumlu: Ersin Aka


Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Pawel Olkowski, Zvonimir Kozulj, Kevin Mirallas (Furkan Soyalp dk. 30), Kenan Özer, Alexandru Maxim, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ulaş Zengin, Abdul Tetteh, Andre Sousa, Mirza Cihan, Enver Cenk Şahin, Andre Ribeiro, Nouha Dicko


Teknik Sorumlu: Erdal Güneş


Gol: Skoda (dk. 42) (Çaykur Rizespor)


Sarı kart: Abdullah (Çaykur Rizespor)

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