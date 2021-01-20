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Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında top ceza sahası içerisinde Djilobodji'nin koluna çarpması sonucu Hakem Halis Özkahya VAR odası ile görüşerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Skoda'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


77. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Michalak topla beraber ilerleyerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada, Kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya VAR odası ile görüşerek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 3-0



Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre, Mustafa Sönmez


Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Donsah, Abdullah, Samudio (Dusan Jovancic dk. 90 ?), Andrade (Michalak dk. 64), Doğan (Erik Sabo dk. 78), Skoda (Kemal dk. 90 ?)


Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Murat Sağlam, Dimitrios Chatziisaias, Alberk, Mithat


Teknik Sorumlu: Ersin Aka


Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural (Junior Morais dk. 78), Pawel Olkowski, Zvonimir Kozulj (Andre Ribeiro dk. 78), Kevin Mirallas (Furkan Soyalp dk. 30), Kenan Özer (Andre Sousa dk. 58), Alexandru (Nouha Dicko dk. 58), Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Tetteh, Mirza Cihan, Enver Cenk Şahin


Teknik Sorumlu: Erdal Güneş


Goller: Skoda (dk. 42, 53) Samudio (dk. 77) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Abdullah (Çaykur Rizespor), Junior Morais (Gaziantep FK)

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