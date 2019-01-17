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Çaykur Rizespor Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.


Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz. Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.''

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