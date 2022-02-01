Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor iç sahadaki başarılı performansını Adana Demirspor maçında da gösterme amacında. Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geçiren Karadeniz ekibi evinde oynadığı maçlarda gülen taraf olurken, deplasman kabusu hale devam etmekte. Evindeki performansı sürdürüp moral kaybı yaşamak istemeyen yeşil-mavili ekip Pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Isınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Şimdiye kadar 21 kez karşılaşan iki takım arasında Rizespor 11 galibiyet alırken, Adana Demirspor 5 galibiyet elde etti. Geriye kalan 5 maçta da eşitlik bozulmadı.