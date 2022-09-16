Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Adanaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde tamamladı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden idman taktik çalışması ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan Ronaldo Mendes, Yannick Bolasie, Deniz Hümmet, Sefa Yılmaz, Bahadır Öztürk ve Srdjan Grahovac takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan yeşil mavili ekip bugün Trabzon havalimanından Adana'ya hareket edecek.