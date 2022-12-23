Çaykur Rizespor, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Lig'in 19. haftasında oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 19. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. 26 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç için Adana Demirspor tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmana kamp kadrosunda yer alan oyuncular katıldı. Yarından itibaren Altınordu maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek olan yeşil-mavililer bugün akşam saatlerinde havayolu ile Adana'dan İzmir'e gidecek.