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Çaykur Rizespor, Azubuike ve Melnjak'ı tanıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da sözleşme imzalanan Okechukwu Godson Azubuike ve Dario Melnjak için tanıtım toplantısı yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sözleşme imzalanan Okechukwu Godson Azubuike ve Dario Melnjak için tanıtım toplantısı yapıldı.


Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Mısır'ın Pyramids ekibinden kiralan Okechukwu Godson Azubuike, Rize'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İki haftalık bir görüşme sürecimiz oldu. Rize'yi tanıyordum. Hazırım. Buraya oynamak için geldim" dedi.



Slovenya ekibi Domzele'den transfer edilen Dario Melnjak ise Rize'ye gelişinin hızlı geliştiğini dile getirerek, "Son bir yılım çok iyi geçti. Buraya hazır olarak geldim. Takıma katkı yapmaya geldim. Takımın yerinin bu bu olmadığını biliyorum. Önümüzde çok önemli maçlar var. Kendi geleceğimizden ziyade kulübü daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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