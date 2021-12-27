Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi

Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımında İlknur Aktaş'ın bırakmasıyla boşalan Teknik Direktörlük kadrosuna Mutlucan Zavotçu getirildi.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yollar ayrılmıştı. Aktaş ile yolların ayrılmasının ardından ise Teknik Direktörlük görevine Mutlucan Zavotçu getirildi.

'Başından beri istediğimiz bir hoca'

Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde düzenlen imza töreni öncesinde konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran “Böyle bir karar aldık, hayırlı uğurlu olsun. Zaten bizim başından beri istediğimiz bir hocaydı fakat kendisi başka bir takımdaydı o nedenle anlaşamamıştık. Şu an kedisi takımla yollarını ayırınca biz hemen hocamızı kaptık. Zaten geçmişini araştırırsanız doğru bir transfer yaptığımızı anlarsınız. Transfer sezonunda eksik yerlere takviyelerimizi yapacağız. İnşallah iyi yerlere oynayacağız” dedi.

Teknik Direktör Mutlucan Zavotçu ise yaptığı açıklamada “Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın ilgi alakasından dolayı kadın futboluna gösterdiği ilgi alakadan dolayı. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Yöneticilerimizin Hüseyin beyin başta olmak üzere kadın futboluna bakış açısı beni etkiliyor. Buraya geldiğim zaman bunu çok net bir şekilde gördüm. Heyecanlıyım ve daha önceki yıllarda yaptığımız başarıları inşallah burada da tekrarlarız. Çaykur Rize Spor kadın futbol takımını da hak ettiği yere taşırız. Hedefim Çaykur Rize Spor kadın futbol takımını kızı gibi sevdiği bir takıma çevirmek. Benim hedefim bu çünkü bu takımda potansiyel var. Çünkü başkanımızın desteği var, yöneticilerimizin desteği var. Sonrasında hedefimiz play-off'a kalmak ondan sonra şampiyonluğu kovalamayı düşünüyoruz ama tabii zaman ihtiyacımız var biraz ayağımızı sağlam basmamız gerek. Bu takım şampiyonluğu da şampiyonlar ligini de hakkediyor. İnşallah en yakın zamanda bunu gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.