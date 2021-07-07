Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias ile yollarını ayırdı

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 2019-2020 sezonu öncesinde Yunanistan Süper Lig takımı PAOK'tan 3 yıllık sözleşme ile renklerine bağladığı Dimitrios Chatziisaias ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncumuz Dimitrios Chatziisaias ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dimitrios Chatziisaias'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.