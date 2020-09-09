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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını Çaykur Didi stadında sürdürdü

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 2020-2021 Futbol Sezonunun ilk hafta maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.


Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas yeni sezon için iyi hazırlandıklarını ve Fenerbahçe karşısında 3 puan için mücadele edeceklerini dile getirerek "Yeni sezon başlıyor, Cuma günü ilk maçımızda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım ama bizde iyi bir takımız, iyi de hazırlandık. Trabzonspor'a karşı bir hazırlık maçı oynadık iyi bir oyun da gösterdik. Bazen basit hatalar da oldu. İnşallah iyi başlarız. Fenerbahçe'ye karşı 3 puan güzel olacak" dedi.


Transferlerin süreceğini ve acil olarak stoper bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Tomas "Transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal İstanbul'da görüşmelerini sürdürüyor. 3-4 oyuncuya teklifimiz oldu. En kısa zamanda yeni oyuncuları da bekliyoruz. En acil olarak stopere ihtiyacımız var. Stoper arayışlarımız sürüyor. Ondan sonra duruma göre orta saha, belki bir forvet daha alacağız" şeklinde konuştu.


Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncusu Loic Remy'in Fenerbahçe maçında kadroda yer alacağını dile getiren teknik adam Tomas "Fenerbahçe maçında kadroda yer alabilecek ama ilk 11 için henüz hazır değil. Gerekirse 2. yarı oyuna girebilir" ifadelerini kullandı.

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