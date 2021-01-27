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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 22.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Geçtiğimiz gün imza atan Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra iki grup halinde çabukluk, kuvvet ve pas çalışmasıyla devam etti. Kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.


Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı bitiren yeşil-mavili ekip Perşembe günü saat 13.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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