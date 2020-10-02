İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaykur Rizespor, Fernando Andrade ile anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor’da Porto’dan kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Andrade ile anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor'da Porto'dan kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Andrade ile anlaşma sağladı.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Fernando Andrade ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.


Oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de Sivasspor formasıyla 27 maça çıktı, 6 gol 2 asist yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.