İhlas Haber Ajansı

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Çaykur Rizespor, Galatasaray'a günde çift antrenmanla hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını çift antrenman ile sürdürdü.


Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi günü Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen 2 antrenman ile tamamlandı. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri tamamlayan Çaykur Rizespor'un antrenmanı top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında ise yeşil-mavili ekip taktik çalışması yaptı.


Öte yandan sakatlıkları devam eden file bekçisi Gökhan Akkan ile Aminu Umar takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı.

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