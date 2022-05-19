Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.