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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 35.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 ile devam ederek düz koşu ile tamamlandı.

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