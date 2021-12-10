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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 16.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.


Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, 16. haftada Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde tamamlayan yeşil-mavili ekibin antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

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