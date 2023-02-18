İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor Haqi Osman'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Haqi Osman'ı kiraladı.


Yeşil-mavili ekip, ligden çekilen Yeni Malatyaspor takımından 21 yaşındaki forvet oyuncusu Haqi Osman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 2002 doğumlu forvet Haqi Osman, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Haqi Osman'a "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.