İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaykur Rizespor idmanlara başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından idmanlara başladı.


Haziran'ın 12'sinde başlayacak lig için yeşil-mavili ekip iki grup halinde çalışmalara başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğine dair ifadesinin ardından şehir dışındaki futbolcu ve teknik heyeti toplayan Çaykur Rizespor, 5 Mayıs'ta yapılan korona virüs testlerinin de negatif çıkması ile hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Yeşil-mavili ekip iki gruba bölünerek, her gün 15.30 ve 17.00'de teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde gerekli tedbirleri alarak idmanlarını sürdürecek.


Futbolcuların daha çok bireysel çalıştığı idmanda topla ısınma, eğlenceli oyun, pas çalışması ve koşu yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.