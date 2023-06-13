Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Palut, Süper Lig'de kalıcı olmak için çok çalışacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yollarını ayırmıştı. Teknik adam arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, takımın başına İlhan Palut'u getirdi. Bugün de Palut için Çaykur Didi Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirildi. İlhan Palut, statta taraftarlar tarafından tezahüratlarla ve tulum eşliğinde karşılandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, “Duruşuyla, kişiliğiyle beğendiğimiz İlhan hocamızla yolumuza devam edeceğiz. Önceliğimiz bir, beraber ve aile olma vurgusu üzerinden gideceğiz. Bir ve beraber oldukça, aynı zamanda birbirimize sahip çıktıkça daha güzel şeyler başarıp yaşarız" dedi.

İlhan Palut: “Rizespor'u Süper ligin sürekli özel bir takımı yapmaya çalışacağız”

Rizespor'u, Süper Lig'de tutacaklarını belirten Teknik Direktör İlhan Palut ise, “Hedeflerimizin örtüştüğü bir camia. İnşallah hep beraber, başkanımın dediği gibi aile olarak en güzelini yapacağız. Burada olduğum için mutluyum. Rize şehri futbola tutkun bir şehir ama şunu görüyorum; buradaki her antrenör, yönetim, teknik direktör enerjisini sonuna kadar kullanmıştır. Rize şehri özellikle uzun süredir Süper Lig'de var olan potansiyelini başarıya ve ligin özel takımı olması hedefine doğru tam olarak yöneltemediğini görüyoruz. Ben sadece bu takımın futbol anlamındaki teknik bölümde gelen en önemli kişisiyim. Bu şehir, yönetim, tüm camianın dinamikleriyle inşallah harekete geçecek. Burada güzel günler yaşayacağız. Rizespor'u, Süper Lig'in sürekli özel bir takımı yapmaya çalışacağız. Herkese; 'Rizespor çok iyi bir takım, çok iyi mücadele ediyor' dedirteceğiz. Rizespor zaten çok saygın bir kulüp. Futbol anlamında da tüm spor kamuoyunun beğenisini ve saygınlığını kazanan, Süper Lig'de olan bir takım olmasını hep beraber sağlayacağız. Güzel günler yaşayacağız. Tabii ki güven ağır bir yük, karşılığını vermeniz gereken bir duygu. İnşallah tüm bilgi birikimimizi Rizespor'un başarısı için yönlendirip, ilgiye karşılık vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Artık Rizespor'da bu ligde ses getirecek bir takım olması gerekiyor”

Rizespor'un, Süper Lig'de ses getirecek bir takım olmasını sağlayacaklarını da dile getiren Palut, “Rizespor'un özellikle son zamanlarda sergilediği performanstan hiç kimsenin memnun olmadığını gördük. Artık Rizespor'un da bu ligde ses getirecek bir takım olması gerekiyor. İstikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bazen bir alt ligden, üst lige yükselme mücadelesini sürdüren, Süper Lig'de sürekli küme düşmeye aday bir takım görüntüsünü, yönetimimizin bunu değiştirmek istediğini, daha özel bir takım oluşturmak istediğini ve başarılı olmak istediklerini gördüm. Bu görüş benim de antrenörlük ilkelerimle tamamen örtüşüyordu. Bu noktada Rizespor'un yeni serüveninde şehre, kulübe yardımcı olmak istedim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlhan Palut, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imzayı attı.