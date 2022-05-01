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Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig’in 35.

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe karşısında aldığı galibiyet ile deplasmanda ilk kez kazandı.


Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor ligin 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı her maçtan puan kayıplarıyla ayrılan yeşil-mavili ekip bugün deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 7-1'lik skorla mağlup ederek deplasmanda ilk galibiyetini aldı.


Öte yandan Çaykur Rizespor, matematiksel olarak ligde kalma umudunu sürdürüyor.

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