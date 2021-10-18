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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, ligin 10.

haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in son sırasına demir atan Karadeniz ekibi haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına şiddetli sağanak yağışın altında başladı. 23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde ısıma hareketleriyle antrenmana başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürülen antrenman çift kale maç ile son buldu.


Öte yandan bir süredir sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes ilk kez takımla beraber antrenmana katıldı.

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