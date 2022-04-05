Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 32. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlıyor. 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.