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Çaykur Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü.


Çaykur Rizespor, ligin 32. haftasında Konyaspor'u evinde ağırlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve düz koşu ile başlayan idman taktik ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

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