Çaykur Rizespor oyuncusu Mustafa Saymak: "Kasımpaşa maçı için hazırız"

Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Mustafa Saymak, devre arası kampının güzel geçtiğini ve Kasımpaşa maçı için hazır olduklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, Şube Başkan Yardımcısı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ile yönetim kurulu üyesi İdris Pehlivan, Karadeniz ekibini ziyaret edip Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç oyuncu Mustafa Saymak, ilk yarıda şanssızlıklar yaşadıklarını ifade ederek, ligin ikinci yarısında taraftarların yüzünü güldüreceklerine inandıklarının altını çizdi. Saymak, "Kamp dönemimizi iyi geçirdik. İki tane hazırlık maçı oynadık, iki maçtan da gelip geldik. Takıma iki tane oyuncumuz katıldı. Onlar da kalitelerini ortaya koydular. İyi performansımızı ve kalitemizi ligde göstermemiz lazım. Şanssızlıklar yaşadık ve gereksiz puanlar kaybettik. Kasımpaşa maçı ile bunları telafi etmemiz lazım. Önümüzde bir sezon var. Her maçı final olarak göreceğiz. Kasımpaşa maçı ile başlamamız lazım. Fikstüre bakarsak daha kolay maçlarımız olacaktır. Taraftarımızı ligin ilk yarısında çok üzdük. Bizi çok iyi desteklediler ama onları çok sevindiremedik. İkinci yarı onların yüzlerini güldüreceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.