İhlas Haber Ajansı

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Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.


Çaykur Rizespor, 1 Temmuz 2021'de Willem II takımından kadrosuna kattığı 30 yaşındaki tecrübeli stoper Sebastian Holmen ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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