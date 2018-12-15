Çaykur Rizespor, Şehit Emniyet Müdürü'nü unutmadı

Çaykur Rizesporlu futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde ısınmaya üzerlerinde Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karadeniz ekibi, maç öncesi ısınma hareketlerine üzerlerinde Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı. Isınma hareketleri süresince stadyumda Şehit Verdi'nin fotoğraflarının olduğu bir slayt gösterisi gerçekleştirildi.

Şehit Altuğ Verdi, geçtiğimiz günlerde makamında bir polis memuru tarafından silahla vurularak şehit edilmişti.