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Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas ile anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü, 2020-2021 sezonu için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.


Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör konusunda Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardıklarını açıklandı. Karadeniz temsilcisinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:


"Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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