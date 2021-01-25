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Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştığını duyurdu

Çaykur Rizespor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 1.

5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Rizespor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'daki görevinden ayrılan Sumudica ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Sumudica ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Sumudica; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Ninel Sumudica'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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