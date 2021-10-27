Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alan ve taktik çalışması ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ameliyat olan Ranolda Mendes antrenmana katılmadı.