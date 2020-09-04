Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Çaykur Didi Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil - mavili takım karşılaşmaya Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios Chatziisaias, Emirhan, Yasin, Samudio, Fabricio Santos, Boldrin, Michalak ve Skoda 11'i ile başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Newton ise Erce, Rodrigues, Nwakame, Abdulkadir Ömür, Trondsen, Ekuban, Cambi, Flavio, Edgar, Pereira, Abdulkadir Parmak 11'i ile mücadeleye başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ise, Erce, Pereira, Ie, Campi, Marlon, Flavio Trondsen, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuben 11'ini sahaya sürdü.

13. dakikada Çaykur Rizepsor yakaladığı penaltı şansını Skoda ile değerlendirerek Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Ekuban'ın pasını sağ çaprazda karşılayan Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu eşitledi. 20. dakikada çizgiye inen Nwakame'nin ortasını karşılayan Abdulkadir Ömür, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Rizespor 34. dakikada skoru 2-2'ye taşıdı. Samudio'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 41. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın pasını karşılayan Nwakame, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı. İlk devrenin son anlarında sol kanattan atak geliştiren Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Nwakame'nin ortasını ceza sahası dışından karşılayan Pereira topu ağlarla buluşturarak skoru 4-2 yaptı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Rizespor farkı 1'e indirdi. 48. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Abdullah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakada başka gol olmadı ve 4-3'lük skorla tamamlandı.