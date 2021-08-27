İhlas Haber Ajansı

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Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini duyurdu

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.


Ç.Rizespor, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Yannick Bolasie'i renklerine bağladığını açıkladı.


Geçtiğimiz sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta 3 gol, 3 asist üreten Bolasie, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli formasını 44 kez giyerken, 9 gol kaydetti.

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