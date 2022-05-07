Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Malatya'da tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında deplasmanda ÖK Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Yeni Malatyaspor'un tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.