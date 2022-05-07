İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 36.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Malatya'da tamamladı.


Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında deplasmanda ÖK Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Yeni Malatyaspor'un tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.