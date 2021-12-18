Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlandı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın 13.30'da Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan maç öncesi kampa giren Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Selim Ay ve Yannick Bolasie ile sakatlığı bulunan Bryan Dabo, Lebogang Phiri ve Ronaldo Mendes kamp kadrosunda yer almadı.