İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum' sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.


TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Denge oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer taktik 5'e 2 orta oyunu ve çift kale maç oynayarak günü tamamladı.


Öte yandan Çaykur Rizespor yarın saat 17.00'de Hatayspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.