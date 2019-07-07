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Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik adam İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar sürdürdü.


Antrenmanı Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Türüt ve Sinan Mete takip etti.


Yüksek ateş teşhisi konuşlan kaleci Gökhan Akkan antrenmana katılamazken, Yeşil-Mavili ekibin yeni transferi El Kabir ise ikili mücadelede sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

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