İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.


TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.