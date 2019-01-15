Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı

Çaykur Rizespor, yeni transferleri Mykola Moroziuk ve Prejuce Nakoulma için imza töreni düzenledi. Çaykur Didi Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Vekili Ali Haydar Er, Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Haydar Ali Er, teknik direktörleri Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Er, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızı sevindirecek, Rize'yi mutlu edecek çalışmalar yapıyoruz. Aatıf Chahechouhe'nun transferi için süreç devam ediyor. Menajeri ile bugün görüşüyoruz. Taraftarı memnun edecek gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncunun transferi noktasında önemli aşama kaydettik. Gönderilecek isimlerden Armand Traore konusunda ciddi sorun yaşayacağız. Çaykur Rizespor'a kimse ihtarname göndermemişken Traore ihtarname gönderdi. Elbette hakkıdır. Gideceklere göre gelecekleri belirleyeceğiz."

Nakoulma: "Güzel işler yapacağıma inanıyorum"

Çaykur Rizespor'da iyi işler yapacağını dile getiren Nakoulma, "Buraya güzel işler yapacağımıza inandığım için geldim. Takım ve teknik heyet çok iyi. Takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Rize'yi ve beni karşılamalarını çok sevdim" şeklinde konuştu.

Bir diğer yeni transfer Mykola Moroziuk ise Rizespor'a büyük hevesle geldiğini söyleyerek, zor bir yarış içerisinde olacaklarını kaydetti. Mykola Moroziuk, "Takımın nerede olduğunu biliyorum. Üst ligde kalması için elimden geleni yapmak için çalışacağım. Hedefim sezon sonunda görevini başarı ile yapmış biri olabilmek. Benim bu konuda sürem yok. Bu nedenle bir an önce katkı sağlamalıyım. Rizespor tesisleri çok iyi. Az bir zaman görme fırsatı buldum ama gördüklerim beni memnun etti. Türkiye'de oynayan oyuncularla gelmeden iletişim halindeydim'' dedi.

İki oyuncu, düzenlenen toplantının ardından Çaykur Didi Stadyumu içerisinde fotoğraf çektirdi.