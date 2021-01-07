Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladıç

10 Ocak Pazar saat 16.00'da Çaykur DİDİ stadında oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 60 dakikalık bir antrenman gerçekleştiren Çaykur Rizespor, idmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın devamında ise 6-0'lık Beşiktaş maçında oynayan futbolcular yenileme koşusu yaparken, kalan oyuncular dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan yeşil-mavili ekipte Yasin Pehlivan'ın 2 maçlık kımızı kart cezası biterken, Yassıne Merıah, Yasin Pehlivan, Fabrıcıo Santos de Jesus, Godfred Donsah ve Tunay Torun ise 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Karşılaşmanın hakemi Bayarslan

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak 2021 Pazar günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor maçının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçta yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Cem Hanoğlu görev yapacak.