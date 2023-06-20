Çaykur Rizespor'da 5 ayrılık daha

Çaykur Rizespor, takımda kiralık olarak forma giyen Alper Potuk, Yannick Bolasie, Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül ve Amilton Minervino'nın sözleşmelerinin sona erdiğini duyurdu.

Gelecek sezon Süper Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı. Rize ekibinde kiralık olarak top koşturan Alper Potuk, Yannick Bolasie, Gökhan Gönül, Amilton Minervino ve Ronaldo Mendes'in sözleşmeleri sona erdi. Rizespor da söz konusu futbolcularla yollarının ayırdığını duyurdu.