Çaykur Rizespor'da 6 ayrılık birden

Çaykur Rizespor'un kadrosuna kiralık olarak kattığı 6 futbolcunun kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.

2022-2023 TFF 1. Lig sezonunun sona ermesiyle tekrardan adını Süper Toto Süper Lig'e yazdıran Çaykur Rizespor, 8 Temmuz 2022 tarihinde Antalyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bahadır Öztürk, 22 Temmuz 2022 tarihinde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş, 1 Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Kerem Kalafat, 18 Şubat 2023 tarihinde kiralık olarak renklerine bağladığı Abdullah Yiğiter ve 18 Şubat 2023'te Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak Rizespor'a gelen Ogün Özçiçek'in kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı.