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Çaykur Rizespor'da Abarhoun belirsizliği sürüyor

Çaykur Rizespor’un tecrübeli stoper oyuncusu Mohamed Abarhoun’un hastalığı dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Çaykur Rizespor'un tecrübeli stoper oyuncusu Mohamed Abarhoun'un hastalığı dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta midesinde başlayan ağrı sonrasında Rize'de yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için İstanbul'a gönderilen Abarhoun'un takıma geri döneceği zamanın belirsizliği sürüyor.


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisinin İstanbul'da devam ettiği ve oyuncunun bir müddet sahalarda olamayacağı belirtildi.


Öte yandan, Abarhoun'un sezonu kapatma durumunun da olabileceği bilgisine ulaşıldı.

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