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Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 34.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Çaykur Rizespor, Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, 3 grup halinde yapılan çift kale yapılan maç ile antrenmanı noktaladı.

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