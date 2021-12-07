İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor’da 16.

Çaykur Rizespor'da 16. haftada karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Karadeniz Ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Lig'in 16. Haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur DİDİ Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesislerinde başlayan yeşil mavili ekip, antrenmana Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.