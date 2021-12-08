İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 16.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü.


Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Göztepe 16. haftada Göztepe'yi ağırlıyacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdüren yeşil-mavili ekip, sabah idmanını ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile tamamladı. Akşam antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlayan Çaykur Rizespor, taktik çalışmasının ardından kendi aralarında gerçekleştirdiği çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.