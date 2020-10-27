İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaykur Rizespor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da 7. haftanın hazırlıkları başladı.


Gece uçağı ile Rize'ye dönen Çaykur Rizespor, 1 Kasım Pazar günü evinde ağırlayacağı HES Kablo Kayserispor hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor, antrenmanın ilk bölümüne salonda İtalyan kondisyoner Lidio Melis gözetiminde başladı.


İkinci bölümde ise sahaya gerçekleşen antrenmanda Sivasspor maçında ilk 11 oynayan oyuncular düz koşu yapıp antrenmana masaj, havuz ve terapiyle devam etti. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışması ve antrenmanın son bölümünde de dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Hafif sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Fernando Andrade takımdan ayrı olarak kuvvet antrenmanı yaptı.


13 Ekim tarihinde Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 oyuncu da daha sonraki 2 testinin negatif çıkmasının ardından 14 günlük karantina süresini tamamlayarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.


Öte yandan geçirdiği hastalık nedeniyle midesinden ameliyat olan Fas Milli Takım oyuncusu Muhammed Abrahun da 7 ay sonra ilk kez Rize'ye dönerek arkadaşlarıyla hasret giderdi.


Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.