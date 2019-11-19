Çaykur Rizespor'da sakatlıklar İsmail Kartal'ı düşündürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını devam ettiren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, kaleci Gökhan Akkan, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin ve Boldrin'in Denizlispor karşısında forma giymesinin zor olduğunu vurguladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kartal, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek "Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular, uzun yolculuklar yapmaları nedeniyle yorgun olabiliyorlar. Antrenman değişiklikleri nedeniyle sakatlıklar da yaşanabiliyor. Yine sakatlarımız var. Elimizdeki oyuncularla Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Puan veya puanlar üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah hedeflerimizi tuttururuz" dedi.

"4 oyuncunun yokluğu biraz sorun olacak gibi"

Kartal, Gökhan Akkan dışında takımda sakatlık sorunu yaşayan oyuncuların olduğunu vurgulayarak, "Amedej Vetrih ile görüştük ve sakatlığı var. Milli takımdan döndükten sonra kontrollerini yaptıracağız. Oğuz Kağan Güçtekin'in de sakatlığı var. Milli takımdan geri çağırdık. İzin aldık ve tedavi oluyor. Boldrin'de de sorun var. Çalışmalar devam ediyor. Sanki biraz sorun olacak gibi görünüyor. Ne oluyorsa olsun Rizespor olarak sahaya 11 kişi çıkacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Elbette bazı noktalarda eksiklerimiz var. Hepsinin farkındayız. Şu anda yapmamız gereken maç maç düşünüp alabildiğimiz kadar puan toplamak. İkinci yarıya eksik noktaları giderip daha güvenilir, mücadeleci bir sezon geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.