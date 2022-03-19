İhlas Haber Ajansı

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Çaykur Rizespor'dan 58 gün arayla galibiyet pozu

Son galibiyetini 20 Ocak’ta Antalyaspor’a karşı alan Çaykur Rizespor, 58 gün sonra lider Trabzonspor’un karşısında hanesine 3 puan yazdırdı.

Son galibiyetini 20 Ocak'ta Antalyaspor'a karşı alan Çaykur Rizespor, 58 gün sonra lider Trabzonspor'un karşısında hanesine 3 puan yazdırdı.


Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Joel Pohjanpalo'nun 59, 61 ve 90+5. dakikalarda attığı 3 penaltı golüyle Süper Lig'in lideri Trabzonspor'u 3-2'lik skor ile geçmeyi başardı. Ligin 22. haftasında 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından hanesine 3 puan yazdıran Çaykur Rizespor sosyal medya hesaplarından galibiyet pozu paylaştı. Paylaşımda ise ‘Kuzey'in kralı' anlamına gelen ‘King of the north' ifadelerine yer verildi.

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