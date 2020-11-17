Çaykur Rizesporlu futbolcu Godfred Donsah iddialı konuştu

Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasından da 3 puanla sahadan ayrılan Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-Mavililer'in orta saha oyuncusu Godfred Donsah, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını belirterek "Hem daha fazla asist hem de daha fazla gol atmak istiyorum" dedi.

Hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Godfred Donsah ligde bay geçtikleri hafta ve sonrasında gelen milli maç arasıyla birlikte 3 haftalık arayı iyi değerlendiklerini ve çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi. Donsah "Bu zamana kadar çok iyi bir sezon geçirdik. 3 haftalık ara da bizim için faydalı oldu. Çünkü farklı kulüplerden gelen çok fazla oyuncu bir araya geldi bu takımda. Birbirimizi daha iyi tanıma ve daha iyi bir ortam yakalamamız anlamında bu 3 haftalık antrenman süreci bize faydalı oldu. Çok iyi ortamımız var şu anda ve çok iyi hazırlandık” dedi.

"Daha fazla gol atmak istiyorum"

Bir orta saha oyuncusu olarak skora daha fazla katkı sağlamak için mücadele edeceğini sözlerine ekleyen Donsah “Bireysel anlamda daha fazla gelişebileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tanıma adına günbegün daha iyiye gidiyorum. Onları tanıdıkça sahada bazı şeyler otomatikleşecektir. Bir orta saha oyuncusunun skora daha fazla katkı yapması gerekir. Bende bunu önümüzdeki maçlarda geliştirmeye daha da gayret edeceğim. Hem daha fazla asist hem de daha fazla gol atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Çaykur Rizespor'da kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren başarılı orta saha oyuncusu Donsah “Ben burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada Gana'da ki gibi bir zihniyet var diyebilirim. Çok yakın davranıyor herkes birbirine ve özellikle kulüp içerisinde de herkes yardımcı olmaya çalışıyorum birbirine. Şehir de zaten kulübümüze çok yakın, antrenman sonrasında tesisten çıkınca yürüyüş yapmak için ya da ufak bir gezinti yapmak için şehir merkezine gidebiliyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum” diye konuştu.

"Kendi gücümüzün farkındayız"

Ligde kendi durumlarına konsantre olduklarını belirten Donsah “Biz daha çok kendimize odaklanış durumdayız ve bizim üst sıralarımızda yer alan takımlara bakıyoruz. Kimin bizimle aynı puanda olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi gücümüzün farkındayız, neler yapabileceğimizi de biliyoruz. Bunları da geliştirmek için çalışıyoruz zaten. O yüzden önemli olan bizim ne yapabileceğimiz. Rakiplerin ne yaptığını açıkçası çok umursamıyorum. Önümüze bakıyoruz, üst sıralara bakıyoruz. Onların bizi daha çok düşünmesi lazım” şeklinde konuştu.